Nouvelle Star 2015" : nouvel animateur, nouveaux jurés et nouvelle épreuve

On savait que Benjamin Castaldi retrouverait les commandes de "Nouvelle Star", programme qu'il avait quitté en 2006 en partant pour TF1. On savait également que deux nouveaux juges, Elodie Frégé et Yarol Poupaud, rejoindraient l'aventure, aux côtés des immuables André Manoukian et Sinclair. La présentation presse de ce mercredi 22 octobre réservait tout de même une nouveauté : "L'épreuve du feu".

Ultime challenge pour accéder à la phase finale du programme, ce test mettra les seize derniers candidats dans l'ambiance des primes. Afin de choisir les dix chanteurs en herbe soumis aux votes du public, le jury les jaugera sur une performance en live réalisée devant des spectateurs et avec un groupe de musiciens. Une bonne manière de détecter les bêtes de scène avant le grand saut à l'Arche Sain-Germain.

"Nouvelle Star 2015", troisième saison à être diffusée sur D8, débutera prochainement avec la phase des castings. En attendant une date de diffusion, la chaîne en clair de Canal+ dévoile un teaser vidéo avec Benjamin Castaldi et le jury.