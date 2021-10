MG France avait prévu une grève le 6 janvier puisque cela fera 4 ans ce jour-là que leurs honoraires n'ont pas été revalorisés. De son coté, l'Union Nationale des Omnipraticiens Français a appelé à une semaine de grève entre Noël et le Nouvel an. Quelque soit le syndicat, les raisons de la colère sont les mêmes : la possibilité qui pourrait être donnée aux pharmaciens de vacciner, et la création « d'infirmières cliniciennes » qui pourront faire des diagnostics et prescrire des traitements.

Le Docteur bas-normand Jacques Battistoni, secrétaire général de MG France :

Vaccinations: bras de fer entre médecins généralistes et pharmaciens? Impossible de lire le son.

En revanche, du côté des pharmaciens, on souligne qu'au Portugal, par exemple, le taux de vaccination contre la grippe est passé de 35 à 80% depuis que les pharmaciens vaccinent. Alors qu'en France, la coqueluche est réapparue. Il faudrait bien sûr un complément de formation des professionnels ainsi que des lieux adaptés. La vaccination par les pharmaciens pourrait aussi se faire progressivement. Pour Claude Baroukh, pharmacien à Condé sur Sarthe près d'Alençon, secrétaire général de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, il ne s'agit pas de concurrencer médecins et infirmières libérales. Mais d'être un complément :

Même si les négociations se poursuivent avec le Ministère, il risque d'être bien compliqué de trouver un médecin au moment des fêtes de fin d'année.