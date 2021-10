Washington (AFP). Les yeux des robots martiens braqués sur la comète Siding Spring

Les "yeux électroniques" des robots martiens sont braqués sur la comète Siding Spring qui va frôler au plus près la planète rouge vers 18H27 GMT ce dimanche, un événement qui ne se produit qu'une fois par million d'années. Les scientifiques terriens comptent sur les instruments électroniques des satellites artificiels orbitant autour de Mars et les caméras des deux robots Opportunity et Curiosity, qui arpentent son sol, pour recueillir le plus de données possibles sur le passage de la comète. Le noyau de Siding Spring (C/2013 A1), qui fait environ 1,6 kilomètre de diamètre et est aussi compact qu'une balle de talc, passera à 139.500 km de Mars à 18H27 GMT, selon la Nasa, l'agence spatiale américaine. C'est un tiers de la distance de la Terre à la Lune et une broutille à l'échelle astronomique. Les satellites ont été mis sur une orbite qui les abrite des débris qui forment la traîne caractéristique d'une comète, mais même repositionnés, les engins spatiaux devraient permettre de recueillir de précieuses informations sur ce passage en rase-motte spatial. Les deux robots martiens Curiosity et Opportunity vont également être sollicités. Ils vont orienter leurs caméras vers le ciel martien et devraient envoyer leurs images vers la Terre dans les jours, semaines et mois suivants, selon la Nasa.

