SM Caen - Damien Perquis : doublure, un poste délicat

Hier soir sur la pelouse du Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq contre Lille (défaite 4-1), la cage caennaise était gardée par un gardien breton. Né à Saint-Brieux, Damien Perquis n'a pas l'habitude à 24 ans d'être sous le feu des projecteurs. Il ne joue que les matchs de coupes et assure que le manque de rythme au plus au niveau ne lui met pas la pression.

Garder le rythme



Pour garder le rythme justement, le staff malherbiste et les deux doublures de d'Alexis Thébaux, que sont Thomas Bosmel et Damien Perquis ont un système bien huilé. Explications : "en fonction du calendrier, comme lorsque Malherbe joue à domicile le samedi, le match de la réserve est décalé au dimanche, on s'arrange pour faire un match sur deux sur une saison", explique-t-il. "Ce système nous permet de rester dans le rythme en cas de pépin du gardien numéro un", ajoute-t-il.

Ne pas rester doublure à vie



S'il est le numéro deux dans la hiérarchie des gardiens à Malherbe, Damien Perquis n'en côtoie donc pas moins le monde amateur, et donc le CFA avec la réserve. Alors qu'il effectue actuellement sa troisième année professionnelle sous le maillot du SMC après avoir passé un an à Beauvais en National, deux ans à Brest en tant que doublure de Steeve Elana en Ligue 2 et cinq années au centre de formation de Rennes, il pense bien évidement à son avenir. "La saison est encore longue, mais c'est sûr que le but c'est de jouer et de ne pas faire une carrière en doublure, avance-t-il. On verra bien".

Seul l'avenir lui apportera donc des réponses. Car pour l'instant une chose est sûre, Alexis Thébaux semble "indeboulonable" dans la cage malherbiste.

> Audio : la chronique radio "Tendance Malherbe" sur Damien Perquis