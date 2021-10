Skipper Basse-Normandie : Sophie Faguet lauréate

A l'issue de trois jours de sélection à Cherbourg, Sophie Faguet, 27 ans, a été désignée ce vendredi 17 octobre "skippeuse Basse-Normandie". Elle succède à Joan Ahrwheiller, et sera comme lui accompagnée pendant deux ans par la région.

Pour sa deuxième participation au concours, celle qui a débuté la voile à Granville a convaincu les membres du jury, composé de représentants de la Région, de Voile performance Manche ainsi que d'Alexis Loison, Nicolas Jossier, Jean-Charles Monnet et Joan Ahrweiller, 4 skippers bas normands.

60 000 euros pendant 2 ans

Sophie Faguet travaille aujourd'hui au Havre, mais son port d'attache reste Fermanville. Elle est licenciée au Yacht Club de Cherbourg et a participé à de nombreuses courses, notamment au Tour de France à la Voile en 2013 et 2014.

La jeune femme aura à sa disposition le bateau Figaro II Région Basse-Normandie. La région prendra en charge ses frais d’inscription aux courses inscrites au calendrier de la class Figaro, notamment la Solitaire du Figaro 2015. L’entretien, la réparation et la préparation du bateau sont également compris dans le dispositif. Sophie Faguet profitera aussi d'un accompagnement dans la gestion de projet et pourra intégrer la filière d’entrainement "Course au large", mise en place par la Région (stage météo, accompagnement des skippers bas-normands). La région dépensera 60.000 euros pour ce projet, sur deux ans.

BONUS AUDIO - le premier jour des sélections, Sophie Faguet nous confiait ses ambitions...