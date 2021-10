Montivilliers : il frappait ses victimes avant de leur voler leur voiture

Mardi 14 octobre, un homme né en 1995 et SDF est interpellé en flagrant délit après avoir tenté de dérober une Peugeot 207. L'homme avait frappé sa victime, une femme, au visage et l'avait mordu au poignet. L'arrivée d'un témoin avait mis en fuite le mis en cause qui a finalement été interpellé.

Plus tard, les policiers de la brigade des affaires générales font le rapprochement avec trois affaires similaires.

Le 16 mai dernier, vers 8h45, un homme de 90 ans avait été aspergé de bombe lacrymogène par un individu cagoulé, arrivé par surprise au niveau de son garage et qui exigeait de lui les clés de sa BMW. Devant le refus du vieil homme, le mis en cause l'avait fait tomber et roué de coups avant de lui voler son véhicule et de prendre la fuite. La BMW avait été retrouvé au Havre le 25 mai.

Le 25 août, c'est une femme qui avait été agressée sur la voie publique par deux individus qui l'avaient roué de coups alors qu'elle faisait une distribution de publicité avec un véhicule Dacia. Le véhicule avait finalement été retrouvé quelques jours plus tard.

Enfin, le 2 octobre, c'est une femme née en 1955 qui se faisait sortir de son véhicule Audi Q5 et projetée au sol alors qu'elle était devant chez elle. L'individu allait jusqu'à lui occasionner un traumatisme cranien et une fracture de la clavicule. Le mari de la femme, alerté par les cris de cette dernière, était lui aussi roué de coups par le SDF, qui quittait les lieux sans la voiture mais avec les clés.

Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet le jeudi 16 octobre en comparution immédiate. Il a reçu une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis.