Le polémiste Dieudonné a été mis en examen le 10 juillet pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux à Paris, a-t-on appris vendredi de sources proche du dossier et judiciaire. Après une enquête préliminaire du parquet de Paris portant notamment sur le patrimoine et des mouvements de fonds de l'humoriste controversé, une information judiciaire avait été confiée début avril au juge Renaud van Ruymbeke.

