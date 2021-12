Entretien : “Richard Gasquet sera à Caen”

- Quelles têtes d'affiche verra-t-on à Caen ?



Richard Gasquet (n°28 mondial) a confirmé sa présence à Caen. C'était ma priorité. Il n'y a jamais eu de joueurs aussi forts que lui au moment de leur venue ici. On aurait eu son accord plus tôt s'il n'y avait pas eu la finale de la Coupe Davis trois semaines après notre tournoi. Ça a mis un peu de piment ! Il y aura également Arnaud Clément (n°63), Nicolas Mahut (n°132), Marc Gicquel (n°136) et Josselin Ouanna (n°172). C'est un tableau beaucoup plus relevé que dans le passé.



- En quoi l'Open de Caen se distingue-t-il ?



C'est le plus grand tournoi amateur de France. Il y a actuellement 400 joueurs qui participent aux qualifications pour avoir une chance de jouer la phase finale au côté des meilleurs. On est aussi attaché à la notion de spectacle populaire et familial. L'Open est le seul événement sportif à Caen où on peut voir de grands champions pour un prix très bas (les places coûtent de 2 à 4 euros).