Marseille (AFP). Le nouveau stade Vélodrome inauguré à Marseille

Le Stade Vélodrome, temple du football et de l'Olympique de Marseille, agrandi à 67.000 places dans l'optique de l'Euro-2016, est inauguré officiellement jeudi après plus de trois ans et 268 millions d'euros de travaux. Sans Michel Platini, président de l'UEFA, ni Jacques Lambert, président du comité de pilotage de l'Euro-2016, absents pour cause "d'engagements non déplaçables", le stade reconfiguré sera inauguré en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports, au moment où la 2e ville de France vient d'être désignée capitale européenne du sport en 2017. Est-ce un hasard, mais depuis la livraison de ce nouveau Vélodrome fin août, l'Olympique de Marseille, le club résident depuis 1937, caracole en tête de la Ligue 1. Battu à dix reprises la saison dernière à domicile, Marseille, hormis lors du match d'ouverture contre Montpellier, se montre désormais intraitable devant un public de nouveau fier de son équipe. "Un des motifs pour lesquels je suis venu ici, c'était pour voir au moins une fois le stade Vélodrome plein. Ce spectacle est l'un des plus beaux que peut offrir ce sport", confiait récemment Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur d'une équipe à laquelle il a donné les moyens de rêver à un nouveau titre. - Un Vélodrome sans vélos - Le coach argentin, qui a connu les plus grandes enceintes sud-américaines, du Maracana de Rio de Janeiro à l'Estadio Monumental de Buenos Aires, en passant par le stade Azteca de Mexico, sait de quoi il parle. "Des clubs qui peuvent remplir un stade de 65.000 places, il n'y en a pas beaucoup", ajoute l'entraîneur d'une équipe marseillaise, qui à l'instar de son antre, semble aussi avoir fait peau neuve. Après plus de trois ans de travaux, le Vélodrome a vu sa capacité portée de 60.000 places à 67.000 et s'est doté d'une immense couverture blanc mat de 65.000 m2 en PTFE --un plastique à base de Teflon-- qui protège désormais les gradins du stade. Le nouvel écrin de l'OM fait désormais 65 mètres de haut, de la pelouse à cette toiture, soit une hauteur supérieure à celle du Stade de France, qui peut pourtant accueillir 80.000 spectateurs. Le stade, inauguré en 1937, pour 35.000 places à l'époque, avait accueilli plusieurs rencontres de la Coupe du monde 1938. Puis il avait subi plusieurs liftings, perdant ainsi sa piste cendrée en 1971 puis sa piste cycliste en 1985. - 268 millions d'euros - Pour le Mondial 1998, le "Vel" passe à 60.000 places avant cette nouvelle mue dans la perspective de l'Euro-2016. La livraison du stade avait entraîné un bras de fer entre la mairie et l'OM sur le loyer réclamé par la mairie au club de Ligue 1, qui avait menacé d'aller jouer à Montpellier. Un protocole d'accord avait finalement été signé après d'âpres négociations, engageant le club phocéen à verser un loyer annuel de quelque 7,5 millions d'euros. La ville a choisi de passer par un partenariat public-privé (PPP) pour la rénovation du stade en vue de l'Euro-2016. Cette opération, d'un montant de 268 millions d'euros et largement critiquée par la chambre régionale des comptes, engage la ville à payer 12 millions chaque année pendant 30 ans à son partenaire privé, Arema, une filiale de Bouygues. Pour rentabiliser l'enceinte, Arema, qui cherche toujours un partenaire désireux d'accoler son nom au stade, devra assurer des recettes annexes, en accueillant des sélections nationales mais aussi le Rugby club toulonnais, à l'étroit dans son stade Mayol et des concerts. Ainsi, dès le 18 novembre, l'équipe de France de football y recevra la Suède en match amical. Avant cela, le XV de France accueillera les Fidji. Et après l'Euro-2016, le Vélodrome prétendra à "l'organisation de la finale de la Ligue des champions", expliquait récemment Martin d'Argenlieu, ancien directeur du développement du Stade de France et nouveau directeur général du stade marseillais.

