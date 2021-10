Hong Kong (AFP). Hong Kong: des policiers suspendus après des violences contre des manifestants

Des policiers soupçonnés d'avoir fait subir des violences à un manifestant prodémocratie à Hong Kong ont été suspendus de leurs fonctions après la diffusion d'une vidéo montrant des officiers en train de frapper un homme à terre, a annoncé mercredi le ministre de la Sécurité. Les images, diffusées par la télévision locale TVB, semblent avoir été tournées dans la nuit de mardi à mercredi, lors de heurts entre policiers et manifestants prodémocratie qui venaient de mettre en place de nouvelles barricades. Elles montrent six policiers en civil en train de traîner un manifestant menotté dans un coin sombre d'un parc proche du siège du pouvoir, dans le quartier d'Admiralty, l'un des sites occupés par le camp prodémocratie depuis plus de deux semaines. L'homme est contraint à s'allonger par terre. Un officier se place au-dessus de lui et le frappe à coups de poing tandis que trois autres policiers lui donnent une série de coups de pieds. L'agression dure quatre minutes, selon la télévision. "La police est préoccupée par cet incident et va ouvrir une enquête impartiale", a déclaré Lai Tung-kwok à la presse. "Les policiers impliqués dans cet incident ont été suspendus de leurs fonctions actuelles". Le Parti civique, l'un des mouvements prodémocratie de Hong Kong, a identifié l'homme victime des violences comme étant l'un de ses membres, Ken Tsang. "L'équipe juridique du Parti civique gère la situation", a déclaré Claudia Mo, députée membre de cette organisation. Le leader étudiant Joshua Wong a déclaré que les manifestants, déjà échaudés après avoir été arrosés de gaz lacrymogènes le 28 septembre, avaient perdu toute confiance dans la police. "Ce que la police aurait dû faire c'est d'escorter le manifestant jusqu'à la voiture de police, pas l'emmener au loin, le frapper à coups de poings et de pieds pendant quatre minutes", a-t-il dit. Des heurts parmi les plus violents depuis le début des manifestations ont éclaté aux premières heures mercredi au moment où la police s'est mise à démanteler une nouvelle barricade érigée par les protestataires sur une route proche des bâtiments officiels. La police a annoncé avoir arrêté 45 personnes, 37 hommes et huit femmes. Après une heure de confrontation, les forces de l'ordre avaient regagné le contrôle de la Lung Wo Road.

