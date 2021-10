Erevan (AFP). Amical/France: 8 changements contre l'Arménie, Gignac titulaire

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a effectué 8 changements pour affronter l'Arménie en match amical, mardi à Erevan, avec notamment la titularisation en attaque d'André-Pierre Gignac. Du onze de départ qui a dominé le Portugal (2-1), samedi au Stade de France, ne subsistent que le gardien Steve Mandanda, le défenseur Raphaël Varane et le milieu Blaise Matuidi, de nouveau porteur du brassard en l'absence du portier N.1 et capitaine Hugo Lloris et de son vice-capitaine Mamadou Sakho, blessés. Deschamps procède ainsi de la même manière que le mois dernier en Serbie (1-1) où il avait fait 7 modifications par rapport à l'équipe qui avait battu l'Espagne (1-0) trois jours plus tôt pour "concerner" l'ensemble de son groupe, comme il l'a rappelé lundi. Les nouveaux entrants sont les défenseurs Christophe Jallet, Jérémy Mathieu et Lucas Digne, les milieux Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko et Dimitri Payet, ainsi que les attaquants Loïc Rémy et André-Pierre Gignac. Gignac, meilleur buteur de Ligue 1 (9 réalisations), sera l'une des principales attractions de la rencontre. Rentré en toute fin de match contre le Portugal samedi, le joueur de l'OM n'avait plus porté le maillot bleu depuis le 6 septembre 2013 en Géorgie (0-0) et sa dernière titularisation remonte au dernier match de l'équipe de France au Mondial-2010 contre l'Afrique du Sud au 1er tour (défaite 2-1). Composition de l'équipe de France: Mandanda - Jallet, Varane, Mathieu, Digne - Schneiderlin, Matuidi - Sissoko, Payet, Rémy - Gignac Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)

