Comme des poissons dans l'eau, à Trouville-sur-Mer

Il parait donc tout naturel d'y retrouver des poissons aussi étranges qu'impressionnants à deux pas de la plage. 150 espèces de poissons locaux, tropicaux, asiatiques et de reptiles se côtoient dans près de quatre-vingts aquariums et vivariums. A Natur'Aquarium, ce n'est pourtant pas le spectacle qui compte, mais le message. Message de conservation et de respect des espèces, dispensé à chaque espèce présente. Ici, on privilégie celles dont la reproduction est autonome. Et on sensibilise le public, avec des touches parfois humoristique, mais toujours pédagogiques.



Pratique : tous les jours de 10 h à 12h et de 14 h à 18h30. Tél.02 31 88 46 04.



