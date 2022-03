Douillet à Caen mercredi

Le champion de judo David Douillet et député des Yvelines sera à Caen mercredi 24 février. Il accompagnera Jean-François Le Grand, tête de liste UMP pour la Basse-Normandie et Philippe Augier, tête de liste départementale dans le Calvados, sur le marché du quartier Venoix entre 11h15 et 12h. Ensuite, les présidents des clubs sportifs seront invités à débattre sur les questions du sport dans la région, avec David Douillet au bar, Le Royal entre 14h et 15h45.



