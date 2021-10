L'animateur de la Foire de Caen, Alain Couvé, est mort

Depuis 1998, l'animateur qui avait la faculté d'être toujours de bonne humeur remplissait à merveille son rôle de "chauffeur" de... foire à la Foire Internationale de Caen.

Alain a toujours acueilli avec beaucoup de gentillesse, de simplicité et de complicité les équipes de Tendance Ouest de passage sur la Foire.

Les équipes de Caen Event ont souhaité saluer la mémoire d'Alain Couvé par la voie d'un communiqué de presse : "Animateur depuis toujours, Alain Couvé avait fait depuis 1998 les grandes heures de la Foire, du jeu M. Foire de Caen mais aussi la présentation de nombreux spectacles et l'animation de grandes surfaces de la région et d'ailleurs.

Alain avait participé le 23 mai dernier à une petite cérémonie sur la tombe de M. Loyal au cimetiére dormant Saint Jean à Caen, il avait apprécié ce moment particulier teinté d'humour et de tendresse. A cette occasion il nous avait confié qu'il se réjouissait de revenir au micro de la Foire, un rendez-vous manqué et un départ prématuré qui nous laisse sans voix... Alain avait 59 ans."

Alain Couvé en mai 2014