Devant les assises de l'Orne pour le meurtre de son grand-père

Une affaire sordide, où le 8 septembre 2012, à Argentan, c'est Patrick, le fils du défunt, qui avait découvert son père baignant dans son sang ... bien sûr, à l'époque : sans savoir que c'était son propre fils, Julien, qui venait de commettre ce crime

Ce lundi matin, Patrick s'est effondré, victime d'un malaise alors qu'il témoignait à la barre. Il a du être pris en charge par les pompiers.

Son fils, l'accusé, cheveux coupé courts, en chemise, répond avec politesse à toutes les questions de la cour : il explique qu'après avoir regardé un match de foot à la télé avec son père, il est allé chez des amis où il y a beaucoup bu. Ils ont eu le projet d'aller le lendemain à Ouistreham ; mais il n'avait pas d'argent. D'où l'idée d'aller voler la carte bancaire de son grand père, comme il l'avait déjà fait quelques mois plus tôt.

Mais cette fois-ci, son grand père s'est réveillé. « J'ai paniqué » explique le jeune homme pour justifier son geste. Il admet 5 coups avec un couteau qu'il a trouvé dans la cuisine, et un autre à la carotide. Les médecins dénombreront en fait 30 coups de couteau sur le défunt.

« Je ne sais plus, j'avais bu » explique le garçon. La cour s'interroge : vous aviez bu, mais vous avez trouvé la clef de votre grand père chez vos parents, vous avez conduit leur voiture jusque chez lui, vous être entré chez votre grand père, vous avez trouvé la carte bancaire, vous l'avez tué, puis vous avez trouvé le code de la carte, vous êtes allé à la banque faire 2 retraits au distributeur, puis vous êtes rentré chez vos parents où vous avez mis vos habits dans la machine à laver avant d'aller vous coucher « ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui avait bu... »

Pour la première fois du procès, le jeune homme ne sait pas quoi répondre.

Julien a pu être très facilement identifié : il avait été filmé par la caméra du Distributeur Automatique de Billets. Depuis l'époque des faits, il y a 2 ans, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Caen, où il a repris ses études et où il a passé plusieurs diplômes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Entre terrible erreur de jeunesse et possible réinsertion, la tâche des jurés sera sans doute très compliquée.