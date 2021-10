Washington (AFP). Syrie: Ankara autorise les Etats-Unis à utiliser ses bases contre l'EI

La Turquie a autorisé les Etats-Unis à utiliser ses bases aériennes, en particulier la grande base d'Incirlik, dans le sud, pour lutter contre l'organisation Etat islamique (EI), a déclaré dimanche un responsable américain de la Défense. "Les détails de l'utilisation (des bases turques pour la lutte contre l'EI, ndlr) sont toujours en cours d'élaboration", a ajouté ce responsable, parlant à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. L'armée de l'air américaine utilise depuis longtemps la base d'Incirlik, située dans le sud de la Turquie, et environ 1.500 de ses hommes y sont stationnés. Mais jusqu'à présent, les avions américains employés pour les bombardements contre l'EI décollent des bases aériennes d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis, d'Ali al-Salem au Koweït et d'Al-Udeid au Qatar, où se trouve également le centre opérationnel aérien américain pour 20 pays de la région (CAOC). Cette dernière base est dotée d'une piste d'atterrissage de 4,5 kilomètres, et constitue un important centre logistique, où se trouve notamment un vaste dépôt de munitions. Des avions américains F-16 sont également stationnés depuis l'année dernière en Jordanie, et le Pentagone a des accords avec Oman pour l'utilisation de bases militaires. L'armée américaine peut en outre utiliser une base à Diego Garcia, un territoire britannique de l'océan Indien, pour des bombardiers B-52, B-1 et B-2.

