Shanghai (AFP). Tennis: Federer pas si vieux, Simon pas si loin à Shanghai

Roger Federer s'est offert, à 33 ans, un 81e titre en s'imposant dimanche en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai, mais il a dû batailler devant la résistance du Français Gilles Simon 7-6 (8/6), 7-6 (7/2). S'il s'est montré un peu moins en jambes et impressionnant qu'en demi-finale la veille face au N.1 mondial, Novak Djokovic, Federer a prouvé qu'il fallait toujours compter sur lui malgré les années. Grâce à sa 61e victoire de la saison, contre 45 en 2013 (année perturbée par une blessure au dos), le Suisse a remporté son quatrième tournoi cette année. Son palmarès affiche désormais 23 titres en Masters 1000, à quatre unités du record de Rafael Nadal. Sa belle semaine en Chine, qui avait pourtant débuté par une victoire miraculeuse face à l'Argentin Leonardo Mayer 7-5, 3-6, 7-6 (9/7) avec cinq balles de match sauvées, permettra à Federer de ravir lundi la place de N.2 mondial à Nadal. Le Suisse pointe par ailleurs à moins de 1000 points de Djokovic, en tête de la Race, le classement sur l'année déterminant les huit qualifiés pour le Masters. "C'est un prestige incroyable de gagner ce tournoi. Surtout, mettre la main pour la première fois sur ce trophée, c'est un sentiment agréable, a commenté Federer. Je suis très heureux de la manière dont je joue." Pour décrocher son deuxième Masters 1000 de la saison après Cincinnati, le Suisse a toutefois dû s'employer face à Simon. Le Français, 29e mondial et déjà demi-finaliste à Tokyo la semaine passée, a pris d'entrée le service de son adversaire avant d'aligner un jeu blanc. Dominateur du fond du court, Simon profitait également du manque de précision et d'initiatives du Suisse en début de rencontre. - Des regrets pour Simon - Mais alors qu'il servait pour le set à 5-4, le Français craquait, commettant une double faute puis une faute directe qui permettaient à l'ancien N.1 mondial de recoller au score. Plus enclin à monter au filet et aidé par de nouvelles fautes directes de Simon, Federer obtenait deux balles de set qu'il ne réussissait toutefois pas à concrétiser. Le Français parvenait alors à entraîner le Bâlois dans un jeu décisif au cours duquel il se procurait à son tour une balle de set, que Federer sauvait grâce à son service. C'est finalement le Suisse, grâce notamment à de belles amorties et un passing de revers le long de la ligne, qui remportait la première manche après 50 minutes de jeu. Malgré le recours au kiné entre les deux manches pour une gêne aux adducteurs, Simon abordait la deuxième avec la même combativité qu'en première. A 6-5, le Français obtenait deux balles de set, mais un retour dans le couloir puis une série de coups trop longs permettaient à Federer d'arracher un jeu décisif. Lors de ce deuxième tie-break, le Suisse prenait le large et concluait sur la première de ses quatre balles de match grâce à un puissant retour de service. "Il a juste été plus opportuniste", ruminait Simon à l'issue de la rencontre. "C'était un match serré. J'ai eu une balle de set dans la première manche, deux dans la seconde. Ce sont quelques points décisifs, et il a toujours été très bon sur ces points. Il a juste toujours bien joué au bon moment, et c'est comme ça qu'il a gagné le match", a-t-il ajouté. Simon, qui disputait à 29 ans sa deuxième finale de Masters 1000 après celle perdue en 2008 à Madrid contre Andy Murray, peut nourrir des regrets. Mais son beau parcours lui permettra lundi de réintégrer le Top 20 (18e), dont il était sorti début février. De quoi regonfler le moral du Français après une année souvent perturbée par les blessures, et de bon augure en vue de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse dans un peu plus d'un mois à Villeneuve-d'Ascq (21-23 novembre).

