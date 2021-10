Grand Ouest : un vaste réseau de voleurs démentelé

Tout a commencé le 18 juin dernier, dans la Manche, à Brouains. Un homme de 40 ans, au volant d'une ambulance, perd le contrôle de son véhicule et se retrouve en contrebas de la route dans un ravin. Quelques heures plus tôt, il avait en fait dérobé le véhicule dans une société basée aux Pieux, dans le Nord-Cotentin. C'est son arrestation qui a permis d'ouvrir cette vaste enquête. L'homme appartenait en fait à un réseau de délinquants itinérants, très organisés.

Près de 200 gendarmes

Mercredi 8 octobre, à 6h, 194 gendarmes de Basse-Normandie, mais aussi venus en renfort d'Amiens et de Châteauroux, ont procédé à sept interpellations, dans sept départements différents : la Manche, l'Orne, le Calvados, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe et la Somme. Une mobilisation exceptionnelle, en raison de l'ampleur géographique de l'affaire et des antécédents judiciaires déjà bien fournis de la majorité des suspects, comme l'explique Renald Boismoreau, qui commande la section de recherche de Caen :

Lieutenant-Colonel Boismoreau Impossible de lire le son.

Les sept suspects, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont été placés en garde à vue. Six ont été mis en examen puis écroués pour vols avec effraction en réunion, avec association de malfaiteurs, et/ou recel. La plupart en état de récidive, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison.

400 000 euros de préjudice

Leurs cibles : principalement des locaux commerciaux ou artisanaux, pour y dérober des voitures, garages, campings-cars et caravanes, outillage, engins de chantiers et objets d'arts. Pour les 15 faits déjà élucidés, le préjudice est estimé à 400 000 €, comme le précise Eric Bouillard, procureur de la République à Cherbourg :

Eric Bouillard, procureur Impossible de lire le son.

Les biens saisis par les gendarmes vont être rendus à leurs propriétaires, grâce à la collaboration du Groupement d'Intervention Régional de Caen, de la section de Recherche de Caen, du groupement de gendarmerie départemental de la Manche et de la brigades des recherches de Cherbourg. Pour le Colonel Girault, il faut saluer le travail des gendarmes "de la base" :