Nîmes (AFP). Intempéries: routes inondées dans le Gard, 4 départements toujours en alerte orange

Routes inondées et bloquées: le nord de Nîmes a été le plus affecté par les intempéries et reste toujours sous alerte orange en cours jusqu'à samedi matin sur quatre départements du sud de la France, l?Ardèche, le Drôme, le Gard, et l'Hérault. Dans la nuit, la route RN106 qui relie la préfecture gardoise à Mende en longeant le Gardon, a été fermée en raison d'inondations à La Calmette, a constaté une journaliste de l'AFP. A Caveirac, à 10 km de la préfecture, la pluie a recouvert la route de plusieurs centimètres d'eau, rendant la chaussée difficilement praticable. Quelques maisons ont également été touchées dans ce village. Comme celle de Guy et Lucile Bouzanquet, 87 et 84 ans, inondée pour la quatrième fois en quelques semaines. "Nous avons de l'eau jusqu'aux plinthes pour l'instant. Mais on a déjà fait nettoyer quatre fois notre mas", se désole le couple, en robe de chambre et les pieds dans l'eau. Selon les météorologistes, vers 3h00, un violent orage s'est déclenché dans le secteur de Calvisson-Sommières, où des routes sont également coupées. Il s'est déplacé ensuite vers 5h00 vers La Calmette, entre Uzès et Nîmes. En début de matinée, il se rapprochait du Vaucluse. Vers 7h00, l'intensité des pluies a entraîné la multiplication des appels aux services de secours dans le Gard qui étaient alors quasiment injoignables. Une quarantaine de personnes au total ont été secourues, essentiellement des automobilistes à l'intérieur de voitures prises dans les eaux. Dans l'Ardèche, les précipitations ont été fortes avec des cumuls de l'ordre de 60 à 120 mm. Le réseau routier a été légèrement affecté comme un effondrement sur la RD 578 - la circulation a été rétablie en alternance - ou quelques coulées de boue. -'On en fait peut-être trop' - Dans l'Hérault, la dépression arrivée par l'ouest du département a frôlé Montpellier mais s'est rapidement évacuée. Les secours attendent comme en Ardèche une nouvelle dépression à partir de la mi-journée. Les communes particulièrement touchées près de Montpellier lors des précédents épisodes se sont préparées, avec un certain fatalisme et beaucoup de solidarité. "On a fait vérifier les fossés", a expliqué à l'AFP Jean-Pierre Rico, maire UDI de Pérols, dont la ville avait déjà été inondée. "On a mis en place sur cinq points des prises de mesure de la hauteur des étangs", a-t-il énuméré. A Grabels, le maire a fermé les écoles et ouvert des garderies pour une cinquantaine d'enfants qui "seront confinés s?il y a un événement". En cas de problème, il a prévu d'alerter la population. "Je vais utiliser notre système de télé alarme. Il prévient 2 à 3000 personnes", a expliqué René Revol (FG) Quant à Juvignac, où les inondations ont touché le même quartier à deux reprises, le maire SE Jean-Luc Savy a choisi d'aller voir directement tous les habitants "pour les informer" afin qu'ils "se mettent à l?abri". "La mairie sera ouverte. Et pour ceux qui ne voudront pas rester, un numéro d'urgence sera ouvert et un hébergement sera possible", a-t-il indiqué, reconnaissant, qu'il "en fait peut-être trop" mais qu'il ne veut "pas prendre de risques" et qu'à "titre préventif", il a "fermé toutes les routes qui avaient été inondées". "La police municipale s?est équipée d?une barque pour aller chercher éventuellement des personnes", a ajouté M. Savy. Plusieurs épisodes orageux ont déjà frappé le sud de la France depuis le début de l'automne, faisant quatre morts dans un camping de Lamalou-les-Bains (Hérault), dans la nuit du 17 au 18 septembre, au cours de laquelle deux septuagénaires ont également été tués dans l'Aveyron et dans le Gard. Fin septembre, Montpellier et plusieurs dizaines de communes avoisinantes avaient subi une inondation majeure, entraînant la prise en charge de 4.000 "naufragés".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire