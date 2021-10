"La présence de centres bourgs animés est indispensable à la qualité de vie de nos concitoyens": c'est fortes de ce constat que le 23 juin dernier les Ministres Sylvia Pinel et Marylise Lebranchu ont lancé un "appel à manifestation d'intérêt" et 300 communes françaises ont été présélectionnées.

Si leurs dossiers sont retenus, elles pourront prétendre à des aides pour financer leurs projets de revitalisation de leurs centres-bourgs (construction, réhabilitation, transports, animation,...). Une manne non négligeable à l'heure où les dotations financières de l'Etat sont partout en baisse. Cette initiative cible des communes moyennes, tout comme à son époque l'Anru avait ciblé les quartiers des plus grandes villes.

Les projets d'aménagements seront aidés grâce à un fond financier de 40 millions d'€. Par exemple, la commune de La Ferté Macé dans le Bocage ornais, est candidate, avec 23 millions d'€ de projets sur 6 ans. Autres communes candidates: Vimoutiers dans le Pays d'Auge, et L'Aigle dans le Pays d'Ouche.

A la Ferté Macé, la ville a des projets dans les cartons et ces financements arriveraient au bon moment. Des constructions et rénovations de logements sont aussi (entre autre) prévues dans le centre-bourg de Vimoutiers. Les dossiers ont été déposés à la mi-septembre. Ils sont désormais validés par les communes et intercommunalités, et chacun attend:

3 communes ornaises ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt Impossible de lire le son.

On peut juste s'étonner de la soudaineté et de la brièveté de l'appel d'offre, lancé en pleine période de congés estivaux!

50 projets seulement seront retenus sur 300 candidats. Verdict fin novembre.