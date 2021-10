Bonne table : des moules savoureuses à déguster sur le Rocher

Et à Rouen, le roi en la matière, c’est incontestablement Le Rocher, rue Eau de Robec. Un cadre idyllique dans lequel le murmure de l’eau n’est pas pollué par le bruit des voitures. Ajoutez à cela un service agréable et tous les ingrédients sont réunis.

Si la carte propose quelques entrées et plats - saumon fumé sur toast, salade de poulpe ou glace - le restaurant mise tout sur ses moules. Des classiques marinières, à la crème ou au roquefort aux plus originales moules au maroilles, à la bière, à la carbonara ou au beurre d’escargot, le client a le choix entre 14 assaisonnements différents, entre 12,50 et 15,50 €. À chaque fois, vous avez le choix entre une petite ou une grosse faim.

Frites à volonté

Pour ma part, ce sera une grande cocottes de moules au maroilles, le célèbre fromage du Nord (15,50 €). Autant vous dire que la saveur s’en trouve relevée. Ma convive préfère elle une petite cocotte de moules au beurre d’escargot (13,50 €) : original et savoureux. Le tout est à chaque fois accompagné de fines frites maison et à volonté.

Il est difficile, après être venu à bout de ses moules, d’enchaîner sur un dessert, tant l’ensemble est copieux. On repart du Rocher le ventre plein et le porte-feuille un peu allégé.

Pratique. 172 rue Eau de Robec, 02 32 83 09 14.