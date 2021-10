Pompiers, policiers et gendarmes à la rencontre de la population

Les rencontres de la sécurité étaient organisée partout en France, ce mercredi 8 octobre.

C’était le cas dans en Basse-Normandie, et notamment à Saint-Lô. L’occasion d’aller à la rencontre des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers ou des personnels de la sécurité civile qui proposaient des démonstrations.

Fabienne a par exemple tenté de vêtir les équipements de protection des gendarmes mobiles, qui pèsent une quinzaine de kilos, avec un gendarme de la compagnie des gendarmes mobiles de Cherbourg…

Deux activités qui ont la côte auprès de la population : la police et la gendarmerie scientifique… ADN et relevés d’empreintes fascinent ce couple, Jean-Louis et Michèle, avec l’adjudant-chef Choisy, responsable de la cellule indentification criminelle de la Manche.

