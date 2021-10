Table caennaise : la Fabrique à Lion-sur-Mer

Quand j’y entre, je découvre d’abord un espace bar sur la gauche et, en face, une grande salle. La décoration chaleureuse, style fabrique authentique, me séduit. Ce jour-là il fait trop beau pour déjeuner à l’intérieur. Je prends place sur la terrasse, qui donne immédiatement sur la digue. Vue magnifique assurée.



Des concerts

La Fabrique propose le midi un menu à 18,80 €, entrée et plat ou plat et dessert. Au choix pour commencer : velouté aux champignons, pignons de pins et chantilly à la châtaigne ou millefeuille d’échalotes confites et roquefort ... En plat, là aussi deux options : filet de lieu rôti à la poire ou aiguillettes de volaille à la moutarde. Je choisis le poisson. La présentation est belle. Les légumes l’accompagnant variés. Mention spéciale aussi au service : rapide et souriant. J’opte ensuite en dessert pour le gaspacho de fraises et chantilly. C’est léger et frais. Bref, bien pour terminer le repas ! La Fabrique est aussi connue pour ses concerts me dit-on (jazz, rock...). L’occasion de découvrir l’endroit sous un autre jour.

Pratique. La Fabrique 2, boulevard du Calvados à Lion-sur-Mer. Tél. 02 31 36 03 87.