Bricoleur assidu de l’électro-pop, geek de la ritournelle, créateur de tube cathodique imparable élu single de la semaine (la musique de la pub pour la Peugeot 3008 « Whispers under the Moonlight », c’est lui), collaborateur de Yuksek avec qui il partage le même home studio, le Rémois Clément Daquin alias ALB est la véritable sensation du moment ! Un nombre incalculable de références, de Freddie Mercury à MGMT, en passant par Pink Floyd, les Beach Boys, David Bowie ou encore Sébastien Tellier.

ALB défendra les couleurs de son opus solo "Come Out it's beautiful". Ecoutez l'artiste en interview au micro Tendance Ouest.

La sensation ALB en concert à la Luciole d'Alençon, rencontre avec l'artiste

ALB est en concert ce vendredi 10 octobre à la Luciole d'Alençon. Tarif : 8€ Etudiant – 10€ sur place

Tarif solidaire : 1 Ticket(s) Culturel(s) Solidaire(s) 4€ = concert à 6€