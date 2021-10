EN DIRECT, Nonant-le-Pin, évacuation des antis GDE en cours

A 7H30, la préfecture de l'Orne a envoyé un communiqué aux rédactions à propos de cette évacution: "La Cour d’appel de Caen a fait droit à deux reprises en janvier et juillet dernier, à la demande de la société Guy Dauphin Environnement pour que soit mis un terme au blocage illégal de son site industriel de Nonant-le-Pin. [...]En application de ces décisions et malgré une mise en demeure signifiée par voie d’huissier dès janvier dernier, les opposants ont refusé d’obtempérer. Des discussions et médiations n’ont pas permis d’aboutir à la levée de ce blocage [...] Les forces de l’ordre sont donc intervenues ce matin pour procéder, conformément à la décision de la cour d’appel de juillet dernier, à l’expulsion des personnes et des véhicules qui stationnent illégalement sur la propriété de l’entreprise".

Pour l'heure, tout s'est passé dans le calme entre force de l'ordre et anti GDE.

Laurent Beauvais est sur place. Le président de région était à 7H30 aux côtés des Anti GDE.