La Foire des François de père en fils depuis 50 ans

Mais, rassurez-vous, pour le plus grand plaisir de ceux qui boivent ses propos et, accessoirement, dégustent son vin. Car monsieur est viticulteur. Une passion, héritée de son père, François Janoueix, et transmise à son fils... François Janoueix !

Aujourd’hui établie à Libourne, dans le sud-ouest (à l’est de Bordeaux), l’entreprise familiale a vu le jour en 1898, à Margaux, dans le Médoc. Et ne manque, depuis plus de cinquante ans, aucune édition de la Foire internationale de Caen. “J’en entends parler depuis que je suis né ! Et j’ai 47 ans !”, confirme François Janoueix, le fils. Et d’ajouter : “C’est un rendez-vous mythique. Même si c’est toujours compliqué pour nous car cette foire a lieu en septembre ... Elle tombe toujours pendant les vendanges ! C’est pas le tout de vendre le vin, il faut aussi récolter les bons raisins !” Alors pendant que père et fils sont à Caen, la fille Janoueix fait tourner la boutique. “On se relaie”.



Des efforts “payants”

Armée de son équipe commerciale, l’entreprise familiale a l’un des plus imposants stand du hall 5. C’est qu’elle ne lésine pas sur les moyens. “C’est un rendez-vous sympathique. Les Normands sont des connaisseurs. Ils apprécient les grands vins”, raconte le père. “Et puis c’est important pour nous d’avoir directement le jugement des consommateurs quand on a fait des efforts toute l’année pour obtenir des raisins à maturité et produire des vins de qualité”. Des efforts, qui, au prix de dix jours “plus éreintant encore que le salon de l’agriculture à Paris”, sont “payants”. L’entreprise emploie près de 40 personnes.