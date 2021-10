Caen, 1ère soirée de musiques électroniques et d'arts numériques par la Vitrine

Cette soirée pas comme les autres mêlera installation vidéo, mapping, scénographie, installation électromagnétique et création lumière où se succéderont des Lives et DJ sets Electroniques avec la venue de têtes d'affiches, d'artistes locaux de la scène électro et des arts numériques.

La Fermeture éclair (23 quai François Miterrand) se transforme donc ce vendredi de 20h à 5h du matin. Les places sont à 12€ en prévente et disponibles à La Fermeture Eclair, GateauBlaster, Bar La Garsouille, Bar Vous êtes ici à Caen.

Le programme complet de la soirée est à retrouver sur collectif-lavitrine.tumblr.com ou sur Facebook.

Ecoutez Olivier Lecce, co-président de la Vitrine, nous présenter cette soirée innovante: