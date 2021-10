Une coquille Saint-Jacques belle, rare... et chère

De Cherbourg à Dieppe en passant par Port-en-Bessin ou Grandcamp-Maisy le constat est le même : la coquille Saint-Jacques se fait rare, à l'ouverture de la première zone de pêche.

Depuis mercredi 1er octobre, minuit, les pêcheurs sont autorisés à chercher la coquille dans une zone qui s'étend de Barfleur à Antifer, au-delà des 20 milles, c'est à dire à environ 37 km des côtes.

Une belle noix

A Cherbourg ce jeudi matin, 2 tonnes 119 kilos de coquilles ont été débarquées. Une coquille que l'on retrouve entre 4,95 et 5,95 euros le kilo. Mais les gourmands se laisseront peut-être tenter, comme l'explique Patricia Lemarinel, à la poissonnerie Au Vivier : "C'est une belle coquille, avec une belle noix. Certes, un peu chère. Les praires ont plus de succès en ce moment... Et puis il fait encore un peu chaud pour manger des coquilles".

Après le 3 novembre, et l'ouverture de la pêche entre 12 et 20 milles des côtes, les prix pourraient être plus abordables. Enfin, l'ouverture en Baie de Seine est programmée pour le 1er décembre, à quelques jours des tables de réveillons où la coquille est reine.

BONUS AUDIO : le reportage de Tendance Ouest dans une poissonnerie