Prince annonce une tournée

La star est une cachotière ! Prince annonce qu'il part en tournée au mois de décembre aux Etats-Unis sans donner aucune date précise, ni aucune salle... décembre est pourtant demain !

Nous savons juste que cette série de concerts s'appellera "Welcome 2 America" et qu'il devrait jouer avec sa formation : les New Power Generation.

Prince a évoqué, avec sa voix précieuse habituelle, la présence d'autres artistes comme Maceo Parker ou Mind Condition.

Tendance Ouest vous tiendra au courant.

Il a également dévoilé un nouveau titre inédit qui pourrait ressembler à ça :