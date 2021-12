Idées loisirs Normandie du week-end du 16-17 octobre

Football ce soir, c'est la 9ème journée de ligue 1: le stade Malherbe Caen reçoit l'AS Monaco. Suivez la rencontre en direct sur Tendance Ouest avec nos spécialistes Thibaul Deslandes et Sylvain Letouzé à partir de 18h50. La rencontre est aussi à suivre en live sur le tendanceouest.com

L'association « Teddy et ses potes » qui combat au quotidien les imprudences routières organise ce soir une soirée spectacle avec un défilé de mode à la salle des fêtes de Carentan à 20h30.



Ce week-end, c'est le « château Flore de Fontaine Henry », un événement floral organisé par l’association Fontaine-Henry Renaissance. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour par exemple baptiser une fleur, rose ou iris, au nom d’une personnalité en vue, ou d’une ville de Normandie. Nous étions tout à l'heure en direct avec les organisateurs dans le « ça se passe près de chez vous ».



Aujourd'hui, depuis 9h30 et jusqu'à 17h30 c'est le 1er forum du bénévolat solidaire à Cherbourg. Plus de 20 associations présenteront leurs activités pour vous aider à mieux connaître le milieu associatif concerné. Si vous voulez donner un peu de votre temps, cela se passe à la salle des fêtes de Cherbourg, place centrale. Un débat aura aussi lieu de 18h30 à 20h au grand salon de l’hôtel de ville. L'entrée est libre. Toutes les infos à retrouver sur le site tendanceouest.com rubrique radio.



A Giberville aujourd'hui, c'est la 1ère édition du salon du livre intitulé « pages normandes ». Des danses normandes ce matin à 11h, des rencontres avec des éditeurs et des auteurs tout l'après midi entre 14h et 18h et enfin un spectacle de contes à 20h30. C'est gratuit et c'est aujourd'hui seulement à la bibliothèque de Giberville.

Suite et fin du 2ème festival Valise & Rock à Sartilly. A partir de 20h, 4 groupes normands prendront possession de la scène: A fond d'cale, Lady's and tramps ainsi que les caméléons et les macadam bumpers. L'entrée est à 14¤, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On en parle plus en détails tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous à 11h25.

Nous en parlions tout à l'heure en direct avec les organisateurs dans le ça se passe près de chez vous : depuis hier, c'est le concours de saut international 3étoiles de Saint Lô. Plusieurs dizaines de cavaliers parmi les meilleurs du monde participent à ce 1er concours international indoor de la saison. Les épreuves ont commencé à 9h et durent jusquà la fin de la journée. Sans oublier demain et le grand prix du conseil général de la Manche et de la ville de Saint Lô.



Coupe de Normandie de Surf ce week-end à Surtainville et Super G de FunBoard à Urville-Nacqueville, selon la météo.



De l'opéra vous est proposé demain à Caen. Avec le plus célèbre opéra français, c'est carmen de Bizet à 17h.



A Mandeville en Bessin, La maison PANNIER (Réception - Traiteur) ouvre ses portes à l'association Léa Princesse Eternelle et organise le 2ème Repas Dansant au profit de l'association dont les objectifs principaux sont l'aide aux enfants gravement malades et la lutte contre les tumeurs cérébrales pédiatriques. 120 personnes sont attendues.



Dernier jour pour profiter du festival « passeurs de mots » sur les contes à Equerdreville. Des contes à retrouver ce matin et l'après midi à l'ex école Guéroult.



C'est la nuit des arts martiaux à Bayeux. En amont des inititions gratuites auront lieu de 14h à 17h. Dès 20h, des démonstrations seront effectuées au Cosec St Julien par des professionnels.

Demain c'est la 15ème édition du triathlon des marais à Carentan. Elle se déroule autour de 3 courses, la première est réservée aux plus jeunes, la seconde se fait en équipe de trois personnes et la dernière, la plus difficile, se court en individuel. Le parcours Kayak fait 6km, celui du VTT 17 km et 10km pour la course à pied. Il est encore possible de s'inscrire sur place. Départ donné au bassin du haut Dyck de Carentan à 10h30 pour la 1ère course.

Jusqu'à ce soir c'est le salon du développement durable au centre commercial Côte de Nacre. Exposition, jeux et quizz sur le thème vous attendent dans les allées centrales du centre commercial à Caen.



A Tinchebray, c'est la fête de la Saint Luc ce week-end. Au programme vente de produits régionaux et d'artisanat ainsi qu'un vide greniers le dimanche. Lancement tout à l'heure à 14h30.

C'est aussi aujourd'hui et demain le 5ème tour de la Coupe de France de Football . Voici une sélection des matchs: Vire jouera face à Bayeux; Hérouville reçoit l'équipe de C.F.A d'Avranches; Cherbourg évoluera sur son terrain face à Pointe-Hague, l'équipe de St Lô se rendra à Honfleur, Ducey reçoit Douvres et l'équipe de la Ferté-Macé jouera face à une équipe de CFA 2, l'équipe de Granville.



A Granville justement un gala de catch est organisé au profit du téléthon et en l'honneur de Thomas, jeune myopathe de 9 ans. Deux combats préliminaires sont prévus, ainsi qu'un combat féminin. U match choc à quatre est aussi annoncé. C'est à la cité des sports à partir de 20h30.