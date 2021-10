CUC : Benoît Arrivé défend l'idée d'un "Grand Cotentin"

Benoît Arrivé a pris les rênes de la Communauté urbaine de Cherbourg en avril dernier. Il se dit satisfait de ses premiers mois de présidence, marqués notamment par la réduction du tarif de bus pour les moins de 26 ans. Cette rentrée 2014 est l'occasion de faire le point sur plusieurs dossiers.

Un "Grand Cotentin" de 225.000 habitants

"Il faut avancer sur le dossier d'une grande intercommunalité, car nous sommes face à de nouvelles donnes : une réduction des dotations de l'Etat aux collectivités, la fusion des deux Normandies, et un avenir des départements qui pourrait passer par la disparition des conseils généraux".

Pour Benoît Arrivé, il faut pouvoir peser face au Havre, à Caen, à Rouen et même Saint-Lô, Lisieux ou Evreux. "Aujourd'hui la communauté urbaine compte 85.000 habitants, ses voisines 20.000 environ. Nous sommes trop petits chacun chez soi. Il nous faut une intercommunalité à l'échelle du bassin de vie, de Carentan à Beaumont-Hague, soit 225.000 habitants, autant que Caen-la-Mer."

Le président de la CUC a commencé à démarcher les autres présidents d'intercommunalités. Se pose la question de la proximité mais aussi de la fiscalité. "Les communes isolées vont de toute façon devoir augmenter leurs impôts, face à la baisse des dotations", répond Benoît Arrivé, qui affirme que "si l'on ne fait rien, dans 15 ans nous allons vers un déclin du territoire. Les compétences du département seraient transférées à la région."

Energies Marines Renouvelables

Le président de la CUC sera mercredi 1er octobre à Paris pour assister à la conférence Ocean Energy Europe. "Avec les présidents de région et de département, nous allons continuer à créer des liens avec les industriels, pour faire avancer les dossiers éoliens et hydroliens." S'il reconnaît que le rachat d'Alstom par General Electric a pu retarder le dossier éolien de cinq à six mois, Benoît Arrivé indique qu'il y aura "des bonnes nouvelles d'ici quelques semaines". Pour lui, "le site de Cherbourg est conforté par rapport à d'autres sites français" :

Le secteur éolien devrait créer 580 emplois. Concernant l'hydrolien, Benoît Arrivé se rendra au Canada en novembre, où des machines sont déjà en test, en baie de Fundy. Il précise que l'Appel à Manifestation d'Intérêt sur les fermes pilotes dans le Raz Blanchard, lancé par le président de la République, prendra fin en novembre. "L'ensemble de la chaîne de valeur doit être réalisé sur le territoire, le Cotentin n'est pas qu'un site d'assemblage, il faut le rappeler aux industriels".

Cinq bus à hydrogène

D'ici 2025, entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, la Manche devrait produire plus d'électricité qu'elle n'en consommera. Pour stocker le surplus, le département mise sur l'hydrogène, qui permet de produire de l'électricité avec une pile à combustible.

Cherbourg se porte candidate, aux côtés de grandes capitales européennes, pour acquérir 5 bus à hydrogène, d'ici 2016. Ce projet à 4,8 millions d'euros serait financé par les collectivités locales et l'Europe, qui dira en novembre quelles villes sont retenues pour expérimenter ces bus :

Voitures électriques

La CUC prévoit d'implanter 22 bornes de recharge de véhicules électriques, sur les 130 prévuies dans la Manche ces prochaines années. 10 seraient installées à Cherbourg (dont 2 à la gare), 4 à Tourlaville, 4 à Equeurdreville, 2 à Querqueville et 2 à La Glacerie. Ce projet coûtera 70 000 euros.

Démographie participative

Pour le projet d'agglomération 2015-2020, Benoît Arrivé souhaite consulter les acteurs locaux. "Nous allons créer un conseil de développement, avec des représentants des CCI, entreprises, syndicats, associations, des secteurs de la recherche, du tourisme, de l'enseignement, des bailleurs sociaux pour écrire ensemble notre projet".

Développement économique

Six nouveaux ateliers ont été créés à Tourlaville, à l'espace Louis Lumière, pour accueillir des entreprises dans des locaux de 187 à 287 m2. Ce projet coûte 2,6 millions d'euros, dont 1,7 financés par la CUC. "Sur les six ateliers, quatre sont déjà loués à des sociétés qui s'implantent dans le Cotentin ou transfèrent leurs locaux. Cela va permettre de créer 40 emplois".

La CUC lance une étude sur l'aménagement commercial, afin de réactualiser ses données. "Nous pourrons définir la position de la communauté urbaine lors des prochains CDAC (qui autorisent la construction ou l'extension de commerces) et fixer des zones préservées".