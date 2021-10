Sur scène, ils sont quatre.

Kévin aux machines (MPC, MPD,Platines), Laure (chant, claviers) Marylou (chant, claviers, violoncelle et guitare) et Nasta (chant, claviers et guitare). Nous proposons un univers sonore à base de nappes synthétiques et harmonies vocales avec comme ultime objectif de transporter notre auditeur dans un monde parallèle où il fait bon de rêver.

Allez donc y tendre une oreille : www.boysinlilies.com