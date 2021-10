Série de cambriolages dans le secteur de Lison

Une vague de cambriolages vient de frapper le secteur au sud d'Isigny-sur-Mer, à cheval sur les départements de la Manche et du Calvados.



Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, les communes de Lison, Tournières, Sainte-Marguerite-d'Elle et Moon-sur-Elle ont été assurément touchées. Quatre cambriolages sont pour l'instant avérés, mais ce chiffre pourrait bien augmenter si l'on en croit les témoignages de certains habitants qui évoquent plutôt une dizaine de forfaits.



Du côté de la brigade de gendarmerie d'Isigny-sur-Mer, on évoque quatre cambriolages. Trois commis le lundi 22 septembre, en journée, à Tournières, Sainte-Marguerite-d'Elle et Moon-sur-Elle. A chaque fois, les malfaiteurs se servent en bijoux et matériel informatique. Un véhicule a également été volé. Le 4e cambriolage a été commis à Lison vendredi 26 septembre.



Selon nos informations, un mode opératoire très précis est respecté. Les voleurs passeraient en repérage la semaine précédente et marqueraient les maisons et les rues favorables d'une croix rouge. Ils s'infiltrent ensuite par une fenêtre.



A la brigade d'Isigny où les statistiques concernant les cambriolages étaient en baisse depuis le début de l'année, les gendarmes ont décidé d'agir. "Nous renforçons et décalons nos patrouilles. Deux le matin et deux dans l'après-midi pour renforcer notre présence sur le terrain, quitte à délaisser un peu l'administratif un temps", précise le lieutenant Karl Hamelet, commandant de la communauté de brigades Isigny - Trévières - Balleroy.

FO pour La Manche Libre