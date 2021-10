Sortir dans la Manche : lundi 29 septembre

Le mois du bois, c'est un rendez-vous qui a commencé vendredi dernier et qui se prolonge jusqu'au 31 octobre.

Retrouvez toutes les animations près de chez vous sur www.moisdubois.com



La foire Saint Macé continue jusqu'à ce soir à Saint James. Une vingtaine de stands à voir sur les maisons passives, la rénovation, la jardinage, le bien-être.... Ne manquez pas non plus l'éco-village avec des animations pour petits et grands comme les échasses, du tir à l'arc, de la fabrication de pains, du lancer de boomerang... Des quizz seront aussi proposés avec des lots à gagner.





Et à Cherbourg, ce sont les derniers jours du mois de la photo. Cette manifestation permet de découvrir le travail de photographes amateurs talentueux autour de la thématique retenue - cette année l’eau dans tous ses états. Rendez-vous jusqu'à jeudi à la Salle des fêtes, de 15h à 18h.