Vous y trouverez tous les classiques de la viennoiserie et de la pâtisserie, avec quelques originalités, notamment les éclairs spéculoos ou les paradoxes - remplis de praliné craquant. Pour midi, sandwichs, quiches, salades sont proposés, mais également des burgers, préparés par Sylvie et qui séduisent petits et grands gourmands.



Pratique. 24 rue du Champ des Oiseaux à Rouen.