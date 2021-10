Creativa bat son plein à  Rouen !

Toutes les activités manuelles sont représentées : couture, tricot, modelage, bijoux, bois, peinture et même la cuisine ! Chacun y trouvera son bonheur. Pour les plus jeunes, un espace "Creativa Kids" est installé au fond du hall. Et pour ces messieurs, le salon Auto-Moto rétro se tient juste à côté !

Des ateliers et animations

Pendant toute la durée du salon (jusqu'à dimanche soir), de nombreux ateliers sont proposés aux visiteurs. Comptez entre 6€ et 30€ pour réaliser des accessoires, décorer des marque-places, customiser un vêtement ou créer des bijoux. Attention ! Les places sont limitées, pensez à vous renseigner sur le site pour connaître les horaires. Les exposants proposent également des démonstrations gratuites sur leurs stands.

Comme chaque année, le salon accueille des grands noms de la cuisine et de la création, mais aussi de la télévision ! L'équipe de Cousu main, l'émission couture de M6, vous attend sur le stand 607.

Où sont les rouennais ?

Ce salon est aussi l'occasion pour les enseignes rouennaises de se faire connaître : le magasin Lézard Créatif (stand 202) propose des promo exceptionnelles sur ses forfaits ateliers. L'atelier anniversaire, par exemple, est à 90€ au lieu de 105€.

Un peu plus loin, deux artistes rouennais, Dhoa et Evok, exposent leurs oeuvres picturales. L'école d'art Terre & Feu, installée à Rouen depuis peu (rue du Bac) a aussi son stand. Ils se félicitent de participer au salon : c'est l'occasion pour eux de faire connaître leur école et d'inscrire les premiers élèves.

Au détour d'une allée, on découvre une étrange voiture rouge... recouverte de laine ! L'association Citémômes surfe sur la tendance du yarn bombing (recouvrir des objets urbains avec de la laine) et a lancé le challenge "4 jour pour une 4L". Le but ? Recouvrir la voiture de carrés de laine ! Si vous savez manier les aiguilles à tricoter, arrêtez-vous sur leur stand pour faire quelques mailles !

Et ne ratez pas les deux défilés de la journée : dimanche à 11h30 et 15h30.

Bonne visite à Creativa !

Pratique : du 25 au 28 septembre au Parc Expo, de 10h à 18h (19h le samedi).