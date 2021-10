Le cyclotouriste ornais Jean-René Malfilâtre est arrivé à Strasbourg ce samedi matin 27 septembre.

Passionné de l'histoire de la seconde guerre mondiale et particulièrement de la 2ème DB du généréal Leclerc qui avait libéré Alençon et de nombreuses ville ornaises, il s'était promis de ralier Strasbourg à vélo: Leclerc et ses hommes avaient fait le "serment de Koufra": ne pas déposer les armes tant que le drapeau français ne flotterait pas sur Strasbourg...

L'ornais a donc gagné son pari ce samedi matin: