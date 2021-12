SM Caen : Anthony Deroin est de retour

Joueur emblématique du Stade Malherbe où il évolue depuis l'âge de 15 ans, Anthony Deroin entrevoit petit à petit le bout du tunnel. Touché depuis le mois de janvier et un match contre Bastia en Ligue 2 à l'os du pubis, il a longtemps galéré avant de se sentir de nouveau opérationnel. Pendant que ses petits camarades étaient de repos le week-end dernier, Anthony Deroin gambadait sur les pelouses de CFA. Un match entier et un but à la clé pour le chouchou du public caennais contre les Herbiers. Un but loin d'être anecdotique. "Ca fait du bien de se sentir décisif", a-t-il expliqué.

Sous contrat jusqu'en 2012

A l'heure de retrouver les terrains ils n'oublient pas ceux qui l'ont soutenu. "C'est sûr que si ma famille et le staff n'avaient pas été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué". Le moral est donc revenu chez ce joueur au petit gabari et connu pour la qualité de ses passes. A 31 ans et sous contrat avec le Stade Malherbe jusqu'en juin 2012, ce natif de Caen entend bien goûter de nouveau à la Ligue 1 avant la fin de l'année. Il se dit d'ailleurs opérationnel dès samedi contre Monaco. Une chose est sûre, il ne serait pas le seul à être content d'intégrer le groupe dès ce week-end. A n'en pas douter les supporters malherbistes lui réserveraient un bel accueil.

