Le Magic Mirrors, c’est ce chapiteau en bois des années 20, présenté par les organisateurs comme “l’endroit incontournable pour finir sa journée à la Foire”. Outre le concert événement de Tendance Ouest samedi 4 octobre, c’est ici que se produira chaque soir, dès 21h, “The right time band” et ses reprises groovy du label Tamla Motown et de ses illustres représentants : Diana Ross, Marvin Gaye ou les Jackson Five...