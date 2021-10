Bonne table : La Petite Bouffe vous attend pour un grand repas

Et ici, pas question d’hésiter entre trois menus différents et dix plats à la carte. Un menu unique est proposé à 19,90 €. Un peu cher ? Pas vraiment puisque le menu inclut des petits gâteaux apéritifs, une entrée, un plat, une assiette de fromages, un dessert, un café ou un thé ! Et oui, petits estomacs abstenez vous !



Côté assiette, vous ne serez pas déçus non plus. Un menu, oui, mais plusieurs choix sont proposés. En entrée, je m’oriente vers une salade de chèvre chaud, tomates, miel & amandes tandis que ma voisine de table opte pour la verrine de crevettes à la bisque de homard, le tout servi chaud. Un régal, et copieux avec ça !



Exquis, fin, excellent !



En plat principal, les lasagnes vertes aux aubergines confites, mozzarella, pesto & parmesan lui tendent les bras pendant que le porc caramélisé aux figues et gingembre me fait de l’œil. Le tout est exquis, fin, excellent ! Un mœlleux au chocolat classique et une salade de fruits nous attendent en dessert, une nouvelle fois bien préparés. Il nous reste à peine une petite place pour le fromage ! Qui a dit que c’était une petite bouffe ?



Pratique : rue des Bouchers St-Ouen, 02 35 98 13 14