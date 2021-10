Le Havre : trois policiers blessés

Des policiers du Havre circulaient dans la rue Père Flavigny le lundi 22 septembre aux alentours de 2h30 du matin lorsqu'ils ont aperçu une Seat circulant en contre allée sans éclairage et présentant des traces d'accident.

La brigade canine décide alors de contrôler le conducteur et se positionne au bout de la contre allée. La Seat ne s'arrête pas et va même jusqu'à percuter le véhicule de police sur le côté arrière droit avant de caler. Les policiers en profitent pour tenter d'ouvrir les portières avant. Si celle côté conducteur ne s'ouvre pas, celle côté passager réussit à être ouverte par un policier juste avant que le conducteur ne redémarre et entraîne le policier sur plusieurs mètres.

Le véhicule termine sa course plus loin, dans un immeuble. Le conducteur tente de prendre la fuite mais se retrouve coincer entre le mur et le véhicule. L'un des policiers utilise son bâton de défense pour se défendre de l'individu violent. Deux policiers sont blessés au cours de l'interpellation et transporté au CHU Monod pour y subir des examens.

L'individu, né en 1992, est ramené à l'hôtel de police et placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité, rebellion, conduite malgré un défaut de permis de conduire, empire d'un état alcoolique et détention de produits stupéfiants.