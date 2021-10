4 rétentions de permis de conduire ce week-end dans l'Orne

Quelques 130 gendarmes ont été mobilisés tout au long du week-end. Le dispositif avait pour but d'afficher une présence visible et de prévenir tout accident de la route. L'EDSR de l'Orne était également renforcé durant tout ce week-end par Attila, chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants et par l'équipe cynophile du PSIG de Lisieux.

Près de 2 000 véhicules ont été contrôlés parmi lesquels de nombreuses motos et leurs véhicules accompagnateurs.

101 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse.

4 rétentions du permis de conduire ont été prononcées, dont 2 motocyclistes ; parmi eux, à St Bomer les Forges : un jeune ornais de 19 ans contrôlé au guidon de sa motocyclette à 160 km/h au lieu des 80 autorisés pour un jeune conducteur.

2 automobilistes ont été interceptés sur la RN 12, à hauteur de Mortagne au Perche, alors qu'ils circulaient à respectivement 196 et 189 km/h sur une portion de route limitée à 90.

2 autres conducteurs ont été verbalisés pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique dont 1 pour des faits délictuels. Une procédure a été rédigée pour une conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, une autre personne détenait 25 grammes de résine de cannabis ; elle sera convoquée devant le tribunal pour détention illicite de produits stupéfiants.

L'objectif pour la gendarmerie a été atteint puisqu'aucun accident n'est à déplorer sur les routes de l'Orne dans le cadre des départs ou des retours des 24h du Mans motos. Le nombre d’infractions comparé aux années précédentes est en nette baisse dans tous les domaines.