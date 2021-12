Mine d'or Cinéma

Condamné pour un crime qui n'était, selon lui, qu'un accident, Constant réussit à s'évader de la prison où il purge sa peine...

Pour rajouter à la difficulté de la fuite, Constant a fait un AVC avant son évasion ce qui l'handicape sérieusement au niveau du langage. Constant finit par échouer dans un coin perdu, près des berges désertes d'un canal....

Se cachant sur une péniche à l'abandon, Constant tente de reprendre son souffle, accalmie de courte durée...

Dès l'aube, Sylvia une pétillante jeune femme qui a reconnu l'homme traqué, lui propose un implacable marché : assassiner (puisqu'elle le pense être un tueur professionnel) Jeanne, sa mère adoptive sinon elle le dénonce à la police ! Piégé, Constant ne peut qu'accepter cette périlleuse " mission ". Mais rien ne va se passer comme prévu.



Le dernier film d'Isabelle Mergault , Enfin Veuve, m'avait plutôt fait rire donc j'en gardais un souvenir positif. Donc j'allais confiante voir Donnant, donnant. Mais, parce qu'il y a un mais, j’ai été déçue.

Ce film a les rouages huilées. Dans la 1ère partie, les situations ne sont pas naturelles, on dirait du collage, tout ça donne un rendu superficiel. Non pas par un manque de talent des acteurs mais par un manque de sincérité dans l'écriture et les péripéties des personnages. On accumule aussi les clichés avec le coiffeur gay ou les commérages des villageois dont le bouche à oreille déforme tout.

Isabelle Mergault a manqué le coche avec cette nouvelle histoire qui ne nous rend pas les personnages attachants. Il est plutôt irritant d'entendre à la fois les défauts de prononciation du personnage de Daniel Auteuil et l'accent roumain de Meedea Marinescu.

La dernière partie du film sauve de peu le naufrage de cette « comédie » avec un peu plus d'émotions qui semblent plus authentiques que le reste.

Donnant, donnant, un film dispensable, depuis mercredi au cinéma.