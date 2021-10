Le rêve américain pour "Samba" avec Omar Sy

Si la carrière internationale d'Omar Sy est déjà bien engagée avec "X-Men : Days of future past" et prochainement "Good People" et "Jurassic World", l'acteur ne dira pas non à une exposition américaine de son nouveau film.

Broad Green Pictures, qui avait déjà distribué "Intouchables" aux États-Unis en 2012, est à nouveau chargé de la diffusion américaine de "Samba" du duo Tolédano-Nakache. Le film avait rapporté près de 10,2M$ au box-office US à l'époque.

Adapté du roman de Delphine Coulin, "Samba" suit un Sénégalais installé depuis 10 ans en France et qui multiplie les petits boulots. Alors qu'il tente de régulariser sa situation, il fait la rencontre d'Alice (Charlotte Gainsbourg) qui, épuisée par un burn-out, tente de se reconstruire en s'investissant dans une association.

"Samba" est attendu sur les écrans français le 15 octobre et aux États-Unis au second trimestre 2015.