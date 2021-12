Réforme des retraites : mobilisation importante à Caen

La mobilisation contre la réforme des retraites a réuni entre 27 000 et 50 000 manifestants, mardi 12 octobre. Une mobilisation très forte, notamment due à la forte participation de lycéens et d'étudiants, venus de tout le département.





1 800 lycéens ont notamment ouvert le cortège à 10 heures place Saint-Pierre. Un début de manifestation marqué par les nombreux temps d'attente et les mésententes entre différents groupes. Les lycéens ont vite laissé la place devant l'importance du mouvement des syndicats.





Le cortège a descendu la rue Saint-Jean avant de longer l'Orne jusqu'au port, où il est remonté jusqu'au château et s'est ensuite dirigé vers la Préfecture.



Dans l'après-midi, le ton est monté d'un cran. La circulation sur le périphérique Nord de Caen a été perturbée par des manifestations à pied. Environ 800 manifestants se sont retrouvés devant le siège caennais du MEDEF, à proximité. Quelques débordements ont eu lieu, les forces de l'ordre répondant à coups de gaz lacrymogènes aux projectiles jetés par certains manifestants.

