En Seine-Maritime, accueillez un lycéen étranger !

La famille Dron, à Hénouville, fait partie de ces dernières. Elle vient d’accueillir pour la seconde fois en un an un élève étranger. “Nous avons hébergé de décembre 2013 à janvier 2014 Midunesh, un Malaisien de 16 ans. Cela a été très facile, il était ouvert et mature, c’est pour cela qu’on a rempilé.”

Corinne et Didier Dron viennent d'accueillir Malgorzata, une Polonaise de 16 ans, et ce pour trois mois. “Elle veut approfondir sa langue française”, explique Corinne. À chaque fois, ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur les cultures respectives. “Avec Midu, nous avons échangé sur sa religion, l’hindouïsme et lui a voulu suivre une célébration catholique. Il a également été très surpris par les relations profs-élèves. En Malaisie, ils ont tous l’uniforme et la cravate obligatoire !”

Aujourd’hui, AFS cherche de nouvelles familles accueillantes. Pour les convaincre, Corinne récite le slogan de l’association : “Ouvrez vos bras, vous ne le regretterez pas !”