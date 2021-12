TV News: Mélenchon VS Pujadas

Ce fut le scandale du week-end dans l'actualité TV, la déclaration envers David Pujadas de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon aurait traité le journaliste de "salaud" et de "larbin" dans un documentaire à paraître prochainement. Ce qui a mené à une déclaration de France Télévisions: "La Direction des rédactions de France télévisions s'élève contre les propos insultants de M. Mélenchon relayés par une vidéo qui portent atteinte à l'honneur et à l'intégrité professionnelle de David Pujadas et, au-delà, au travail des journalistes de France télévisions".

Il y aura un épisode hommage de "Plus belle la vie" consacrée à Colette Renard alias Tante Rachelle qui est décédée mercredi dernier. Les habitants apprendront sa mort aux Antilles et se remémoreront les bons moments passés avec elle.

Enfin, l'équipe de W9 va prochainement parcourir 21 universités et écoles de commerce de France pour trouver l'étudiant le plus cool de France. Les étudiants seront ensuite soumis au vote des internautes sur un site dédié qui fera aussi l'objet d'une émission quotidienne sur la chaîne de la TNT.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: le film Jeanne d'Arc de Luc Besson sur France 4 à partir de 20H40.