Patrick Bruel bientôt juré dans "The Voice" ?

Patrick Bruel, qui n'a pas commenté l'information, avait déjà été sollicité en 2012 pour faire partie du jury de "The Voice". Il avait alors refusé, expliquant : "On me l'a proposé, mais mon agenda était déjà bien rempli. Une chose m'a dérangé dans le concept : le fait que ce soit le candidat qui sélectionne lui-même l'artiste membre du jury pour intégrer son équipe. Cela force l'artiste à se "vendre" alors que ce devrait être l'inverse. Je n'ai pas envie de voir une star comme Garou ou Bertignac crier "Ouais!" parce qu'elle a été choisie par un candidat anonyme".

Durant la diffusion, il avait néanmoins reconnu la qualité de l'émission : "On ne peut que se féliciter de l'existence d'une émission de variétés qui révèle de vrais talents à plus de 8 millions de téléspectateurs".

L'interprète de "Casser la voix" pourrait ainsi rejoindre Mika et Jenifer, qui auraient déjà été reconduits selon les informations de TPMP. Alors que le chanteur britannico-libanais expliquait, il y a quelques semaines, qu'il ne reviendrait probablement pas pour la saison 4, son album lui prenant beaucoup de temps, le remplaçant de Louis Bertignac aurait visiblement changé d'avis.