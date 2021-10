Sortir dans la Manche : mardi 16 septembre

Ce dimanche c'est le 5ème Baupte moto auto rétro sur la D903. Une nouvelle édition avec encore plus de surprise ce en compagnie des jantes dames bauptoises.

Comptez 2,5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Suivez l'évènement sur leur page Facebook.





Ho Hisse, les Eleis ! A partir de demain et jusqu'à samedi, pendant 4 jours, les clients pourront découvrir une expo de meubles en carton, les créations originales sur les différents points d’exposition, connaître la démarche et le fonctionnement de l’association « au fil de l'eau » et surtout assister aux démonstrations. C'est au niveau 0 et 1 du centre commercial de Cherbourg.





A saint hilaire du harcouet, on prolonge l'esprit des jeux equestres mondiaux. Exposition photographique sur le thème du cheval à La Verrière. Venez admirer les étalons, les chevaux normands et les pur-sang jusqu'au 20 septembre.