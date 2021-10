Le député Christophe Bouillon : "Je ne suis pas frondeur, mais demandeur"

Le député assure qu'il votera la confiance au gouvernement après le discours de politique générale de Manuel Valls mais il le dit, ce ne sera pas une "confiance aveugle".

"J'estime que ne pas la voter pour un député de la majorité n'aurait aucun sens. Il ne faut pas ajouter la crise à la crise. Le risque de dissolution est réel. je ne souhaite pas le retour de Sarkozy et de ses amis qui ont tant abîmé notre pays. Mais je ne suis pas béat. Je souhaite des baisses d'impôts pour les retraites et les ouvriers modestes, encore plus de simplification pour l'industrie et un effort pour l'apprentissage et la formation des jeunes. Ce ne sera pas une confiance aveugle. Je ne suis ni frondeur, ni fraudeur mais demandeur. Demandeur comme beaucoup de Français."